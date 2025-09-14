■東京2025世界陸上競技選手権大会男子400m予選（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子400m予選では3大会連続出場の中島佑気ジョセフ（23、富士通）が44秒44の日本新記録を叩き出し準決勝進出。佐藤拳太郎（30、富士通）が世界陸上ブダペストで出した44秒77を0秒33更新し、2年ぶりに日本記録を塗り替えた。中島は軽快な走り出しをすると、最後のコーナーを抜けた直線でラストスパート。