新潟市で毎年恒例の「にいがた総おどり」が13日から開かれています。2日目の14日も息の合った踊りが会場を盛り上げました。ことしで24回を数える「にいがた総おどり」。国内・国外から282の団体が新潟市中心部に集まり、さまざまなジャンルの踊りが披露されています。14日は審査も行われ、息の合った舞やダンスで会場は熱気に包まれていました。＜観客＞「ひとつになれるそういうところが魅力」＜踊り手＞「めちゃめちゃ熱気があ