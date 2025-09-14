グラビアレジェンドとも呼ばれる41歳の磯山さやかさんが、10月22日発売のデビュー25周年写真集（税込み3300円、講談社）に続いて、12月5日に５つの付録がついた豪華版を講談社よりリリースします。また、写真集の先行カットが新たに公開されました。【写真】磯山さやかさんのデビュー25周年写真集先行カットオーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔と圧巻バストがはじけるビキニ姿、オトナの魅力がダダ漏れの艶やかなランジェリー