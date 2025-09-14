新潟市中央区の国道で14日午後、路線バスが信号機のある交差点でブレーキをかけたところ、乗客5人が転倒するなどしてケガをしました。5人はいずれも軽傷だということです。現場は新潟市中央区沼垂東の国道113号です。警察によりますと14日午後2時47分ごろ、30歳代の男性が運転する路線バスが信号機のあるT字路交差点で、前を走る車両が停止したためブレーキをかけたところ、乗客5人が座席に体をぶつけたり、転倒したり