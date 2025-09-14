私はスズコ。義母の訪問を断り続けていたある日のこと、ミミが高熱を出してしまいました。私がすがるような思いで義母に連絡すると、義母はすぐに駆け付けてくれました。しかも、ミミのために大好きなイチゴやゼリーを持ってきてくれていたのです。ピンチのときだったからでしょう、義母の優しさが余計に身に染みました。こんなに優しい義母なのに、私は邪険に扱ったりして……。自分のしてきた行動を心底後悔しました。義母には感