◆オリックス3―4ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの海野隆司捕手（28）が、貴重なタイムリーを含む2安打を放つなど打撃でも存在感を増している。4番手の山岡泰輔を攻略した6回は、野村勇の適時二塁打で1点を返し、なお1死二、三塁で外角低めのスライダーにアジャスト。1点差に迫る適時打を左前に運んだ。代打笹川吉康も同点打で続き、柳町達が5番手の才木海翔が勝ち越し打。一挙4点を奪って逆転に成功し