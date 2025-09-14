広島市で全国少年消防クラブ交流大会が開かれ、消防器具をつかったリレーなどが繰り広げられました。 消火器で的を狙ったり、ホースを持って走ったりする消防ならではのクラブ対抗リレーが行われ、２３都道府県から集まった小中高生２６９人がその速さを競いました。 消防庁が主催するこの大会は、将来の地域防災の担い手の育成や消防クラブ同士の交流を目的としていて今年で１０回目となります。 府中町少年