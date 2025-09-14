戦後80年を機に、世界大戦で対立した指導者らの子孫が広島に集まり、平和のメッセージを発信しました。14日に広島市で行われたイベントには、東條英機元総理のひ孫や原爆投下を命じたトルーマン元大統領の孫など、政治指導者らの子孫5人が参加。大戦中に対立した過去を乗り越え、互いに理解する必要性など未来について語り合いました。■東條英機元首相のひ孫東條英利さん「実際にまず対話をする、つながることがと