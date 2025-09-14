ボートレース平和島の「にっぽん未来プロジェクト競走in平和島」は2日目を終えた。機の仕上がりが良好な一人は豊田祥生（23＝静岡）だ。2日目は8R5号艇1走だった豊田。1マークは5コースから中を割り、宮之原輝紀に続く2番手で1周2マークを回った。だが、そこで小池公生にさばかれ、2周ホームは佐竹太一と並走。2周1マークではその佐竹に内を突かれ、4着でゴールした。それでも、「新品のリングを入れて良くはなりました。回る