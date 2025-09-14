自民党総裁選への出馬を表明した茂木敏充・前幹事長は１４日のフジテレビの番組で、総裁になった場合の野党との連立について、「最初に選挙区調整から入れば、どの党とも話は進まない」と述べ、選挙区調整よりも連立交渉を優先する考えを示した。連立相手と選挙区調整がつかないまま選挙になった場合については、「戦うことは当然ありうる」とも語った。首相就任直後の衆院解散・総選挙に関しては「首相になったからいきなり（