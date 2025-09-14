記者会見する岩屋外相＝12日、外務省岩屋毅外相は14日、大分県別府市で記者会見し、パレスチナの国家承認の是非に関し「承認と言えば全てが解決するわけではない」と述べ、現時点での承認に慎重姿勢を示した。承認には、パレスチナが全体を統治できる体制であることが必要だとし、イスラエルと戦闘するイスラム組織ハマスの存在を課題として挙げた。「総合的に検討している」とも述べた。パレスチナを巡っては、イスラエル寄り