テレビアニメ『【推しの子】』第3期が、2026年1月より放送されることが決定した。あわせて追加キャストが発表され、吉住シュン役は竹中悠斗、漆原鉄役は上田燿司が担当する。【画像】第3期の新キャラ！吉住シュン＆漆原鉄のビジュアル新キャラクター＆キャストは、アクアが出演するネットバラエティー番組「深堀れ☆ワンチャン!」のAD吉住シュン役を竹中悠斗、「深堀れ☆ワンチャン!」のディレクター漆原鉄役を上田燿司が務め