女子プロレス「マリーゴールド」のシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」の最終公式戦＆優勝決定戦が１４日の東京・後楽園ホール大会で行われ、スターリーグ１位の青野未来（３５）が初優勝を果たした。大会前の時点で勝ち点９の青野がスターリーグ単独首位。最終公式戦では勝ち点８の桜井麻衣との師弟対決で１５分時間切れドローとなり勝ち点を１０に伸ばし１位通過を果たした。一方のドリームリーグは勝ち点９で首位の