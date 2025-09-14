ボクシングの３大世界戦が１４日、愛知・ＩＧアリーナで行われ、ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦は同級２位・松本流星（２７＝帝拳）が同級１位・高田勇仁（２７＝ライオンズ）に５回１分２６秒、負傷判定３―０で勝利し、デビュー７連勝で世界王座を獲得した。突然のアクシデントに笑顔はなかった。俊敏な出入りから的確なパンチをヒットさせて主導権を握った松本。そして５回、互いに距離を詰めてパンチを放った瞬間、松本の