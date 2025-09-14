大相撲秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が新小結安青錦（２１＝安治川）を寄り倒して白星発進。横綱初優勝へ向けて好スタートを切った。取組後は「落ち着いて、しっかり。続けていきたい。初日に勝ったのは大きい。自分でも落ち着いていたと思う」とうなずいた。横綱２場所目で東正位となり、国技館の本場所で初めて雲竜型の土俵入りを披露。?聖地?での土俵入りには「やっぱり違いはある