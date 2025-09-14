俳優の眞栄田郷敦が１４日、日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」に出演。生まれ育ったロスでの日々を明かした。眞栄田はこの日、ゲストとして登場。米ロサンゼルスで生まれ、１２歳まで過ごしていたと話し「現地の学校行ってたんで、土曜日だけ日本語学校。でも、両親は日本人なんで、全然家では日本語」と振り返った。番組にレギュラー出演している俳優の満島真之介から「ＬＡで何食うの？俺らだ