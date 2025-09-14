バスケットボール・B2の鹿児島レブナイズは、新シーズン開幕を来月に控える中、14日、ホームでプレシーズンゲームの最終戦に臨みました。 ホームでのプレシーズンゲーム全4試合の最終戦。相手は、B3の岡山です。 前半、新加入の選手が活躍します。チェコ出身・アウダのブロックショット。そしてアメリカ出身のシャーマは、ディフェンスの上からたたき込みます。 しかし