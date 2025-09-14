2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（31）が2025年9月10日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球観戦を報告し、ユニフォーム姿を披露した。「9月の勝利後に聴くSeptemberは格別」中川さんは、「ひさしぶりに観戦へ！」とつづり、読売ジャイアンツのユニフォームを着たヘソだしコーデを投稿。「9月の勝利後に聴くSeptemberは格別ですね」とし、「今回もみんなで『しんのすけ〜』って言えました