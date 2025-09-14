鹿児島県長島町の海岸で14日午前、身元不明の男性の遺体が見つかりました。 天草海上保安署によりますと、14日午前9時すぎ、長島町蔵之元の海岸で「磯場に人が打ちあがっている」と、近くで釣りをしていた人から海保に通報がありました。 海上保安署の職員が岩場で男性がうつ伏せで倒れているのを発見し、その後、死亡が確認されました。 発見された男性は身長162センチで、年齢は分かっていません。上半身は服を着ておらず、紺