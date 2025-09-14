再開発が進む北九州市の折尾地区で14日、地域を盛り上げようとユニークなイベントが開かれました。北九州市八幡西区のJR折尾駅近くで開かれたのはオリンピックならぬ「オリオンピック」です。10回目を迎えたことしはおよそ100人が参加しました。石炭に見立てたテニスボールを運んでタイムを競う「石炭運びレース」は、かつて、官営・八幡製鉄所に石炭を運んで栄えた歴史にちなんで考案されました。オリオンピッ