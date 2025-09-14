Ｊ３アスルクラロ沼津は１４日、中山雅史監督の退任を発表した。元日本代表ＦＷの中山氏は２３年に監督に就任。今季は３勝９分け１５敗の最下位に沈み、１３日の松本戦は０―２で敗れて７連敗していた。中山監督は「ファンやサポーター、パートナー企業の皆さまの期待に応えることができず、笑顔でスタジアムをあとにさせてあげられなかったこと、晴れやかな気持ちにさせられなかったことが、悔しくて情けなくて申し訳ない気持