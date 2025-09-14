◆大相撲秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が圧倒した。立ち合いで新小結・安青錦（安治川）をもろ手で突き放した。中に入らせず、相手の形にさせないと、右でまわしを握って３秒ジャストで寄り倒した。「１回『待った』があったけれど落ち着いてしっかり取ろうと思っていた」とうなずいた。先場所完勝した新鋭をまたも退けた。夏場所後の横綱昇進後、初めての国技館だった。大きな歓声を浴び、