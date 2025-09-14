◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜）巨人の丸佳浩外野手が通算３５０二塁打を達成した。「１番・左翼」でスタメン出場。メモリアルな一打が生まれたのは２点リードの２回２死二塁の場面だ。藤浪の外角１５０キロ直球を捉えた。快音を響かせた打球は中堅フェンスに直撃。通算３５０本目の二塁打は貴重な適時二塁打だった。史上４８人目の快挙になった。