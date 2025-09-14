バレーボール女子日本代表のセッター・関菜々巳（アルシーツィオ）が１４日、２季目となるイタリア１部セリエＡのシーズンに向けて出発した。出国前の成田空港で取材に応じ「２年目ではあるんですけど、緊張はあります。今季は新しいチームなので、どんなシーズンになるかワクワクな気持ちもある。もっともっと（バレーが）うまくなって帰ってきたい」と意気込んだ。昨季は、世界クラブ選手権優勝など最強クラブのコネリアーノ