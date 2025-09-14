三重県紀北町で特産のアオサノリの種付け作業が行われています。紀北町の矢口湾では14日、漁協の職員らが1枚1枚網を張り、浅瀬で海中を漂うアオサノリの胞子がつくのを待ちます。網は浅瀬で5日ほど胞子をつけた後、沖合いの養殖場に移される予定で、順調に育てば来年の年明けごろから収穫が始まります。