若い世代の人たちの出会いにつなげようと9月14日、高知県土佐市で、陶芸体験を通じて交流を深めるイベントが開かれました。このイベントは、県が人口減少対策の一環としておこなう若者の出会いを目的とした事業「NEW STEP」の2025年度1回目の取り組みとして企画されたものです。土佐市の工房に高知県内在住の20代から30代の独身者34人が集まり、陶芸づくりに挑戦しました。若い世代の県民を対象にした県の意識調査では、結婚に向け