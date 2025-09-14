◇WBO世界バンタム級タイトルマッチ王者 武居由樹(大橋)＜12回戦＞同級1位 クリスチャン・メディナ(メキシコ)（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）が指名挑戦者の同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）を迎え撃った。1Rに右フックでまさかのダウンを喫した。1Rから会場から騒然とした。1R、両者近い距離で戦う中でコンビネーションの右フックを被弾した武居はダウ