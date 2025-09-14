声優の小野賢章（35）が14日、自身のXで離婚を発表した。妻は声優の花澤香菜（36）。書面画像を投稿し、「関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ」として、「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、 離婚しましたことを、ご報告致します」と離婚したことを明らかにした。「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重