（沖縄中央社）野球のU18（18歳以下）ワールドカップ（W杯）は14日、沖縄県で3位決定戦が行われ、台湾は韓国を3―2で下して銅メダルに輝いた。11日に行われたスーパーラウンド初戦では韓国に1―8と惨敗していた台湾。この日は左腕の劉任右が先発した。一回裏には1死後、安打と失策で韓国に得点圏を許したが、無失点で切り抜けた。二回裏には韓国の先頭打者にソロ本塁打を打たれるも、その後は立て直した。0―1で迎えた五回表、許書