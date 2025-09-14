フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督が、FW上田綺世について語っている。フェイエノールトには現在、２人の日本人選手が在籍。2023年の夏に上田がサークル・ブルージュから加入し、今夏には新たにヘントからDF渡辺剛が加わった。ファン・ペルシ監督のもと、ともにレギュラーの座を掴んでいるなか、移籍３年目を迎える上田は今シーズン、開幕から絶好調。ここまでリーグ戦４試合で４ゴールを奪っている。オラン