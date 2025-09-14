2025年9月11日、韓国メディア・毎日経済によると、日本在住韓国人として日韓の違いなどを紹介するコンテンツを制作していたユーチューバーが、実は日本に住んでいなかったことが分かり、「視聴者をあざむいた」と批判を浴びている。登録者数17万5000人のチャンネル「韓国人ぎゅい」を運営するユーチューバー女性は先ごろ投稿した動画の中で、約1年半前に韓国に帰国していたことを明かして謝罪した。「旅行で日本に行くたびに何本か