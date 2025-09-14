拾ったごみの量や種類でポイントを競うスポGOMI甲子園が周南市で開かれました。”スポGOMI甲子園山口県大会”には、周南市や防府市から9チーム25人の高校生が参加しました。（記者）「どんなものが見つかっていますか？」（参加者）「たばこと缶とペットボトルとお菓子のごみです。」スポGOMI甲子園は日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として全国各地で開かれていて、ごみ拾いにスポーツのようなルー