◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人（14日、横浜スタジアム）DeNAの藤浪晋太郎投手が2回で降板となりました。初回に1点をもらった藤浪投手でしたが2回、ヒットとフォアボールで1アウト1塁2塁とされると、7番・リチャード選手にレフトへ運ばれ同点とされます。さらに8番・浦田俊輔選手にはライトへ2点タイムリーとされると、その後2アウト2塁で1番・丸佳浩選手にはフェンス直撃のツーベースを打たれこの回4点を失いました。3回からは佐