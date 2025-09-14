「大渦大賞・Ｇ１」（１４日、鳴門）地元の山田祐也（３６）＝徳島・１１２期・Ａ１＝が順調な航跡を刻んで予選を折り返した。２日目メインの１２Ｒドリーム戦は６コースから２着に入り、初日から１、２着と２連対をしっかりとキープしている。初日からエンジンには好感触を得ており「いいと思う。出足も伸びも悪くないけど、一番いいのは操縦性」と変わらず仕上がりには手応え十分。予選上位通過を見据えながら５、３号艇で