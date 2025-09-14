13日、大同生命SV.LEAGUE MENのサントリーサンバーズ大阪から、マスコットキャラクターのスーパーサンバーズくんとムーンバーズくんが、東京ヤクルトスワローズ vs 読売ジャイアンツ戦の始球式に参加することが明らかとなった。東京ヤクルトスワローズのクラブ公式サイトが伝えている。 9月17日（水）18:00から神宮球場で開催される東京ヤクルトスワロー