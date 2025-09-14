「大渦大賞・Ｇ１」（１４日、鳴門）歴代大会覇者の板橋侑我（２９）＝静岡・１１８期・Ａ１＝が反撃に転じた。２日目５Ｒで逃げて１着。「初日の反省を踏まえて調整して２日目は良かった」と機力も立て直した。当地は２０２３年１２月の当大会Ｖを含め３節連続で優出中。「初日５、５着だったので相性は何とも言えないが、勝負強いと言えば勝負強いのかも。まずは準優に乗りたいし、あと１本取りたい」と、予選突破へ向け気持