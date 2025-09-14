お笑いコンビ「TKO」の木下隆行（53）が自身のX（旧ツイッター）を更新。SNSへの投稿内容について「不謹慎とご指摘を受けました」などとして謝罪した。9月からタイに移住した木下は「またまたお騒がせしております。ただ笑ってもらいたくて撮った動画が不謹慎やとご指摘を受けました。正直知らなかったです、すいません」と謝罪。続けて「でも知らないは言い訳になるのでタイに住む身として今回をきっかけに国のルールをしっ