巨人・吉川が１４日、右脇腹痛のため出場選手登録を抹消された。直近の２試合は出場がなかった。代わってドラフト１位ルーキーの石塚が初昇格を果たした。二軍で５４試合に出場し、打率３割２分５厘、３本塁打、２３打点だった。