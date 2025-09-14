虹色の旗を掲げて札幌市中心部をパレードする参加者ら＝14日午後LGBTQなど性的少数者への理解を深めるイベント「さっぽろレインボープライド」が14日、札幌市中心部の大通公園周辺で開かれ、当事者や支援者らが「自分らしく生きられる自由な社会を」と訴えてパレードをした。実行委員会によると、パレードは1996年に始まり、休止期間を経て今年25回目。イベントは13日から2日間実施。14日のパレードでは、色とりどりの風船や虹