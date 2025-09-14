「広島−ヤクルト」（１４日、マツダスタジアム）ファンファンさんが国歌演奏を務めた。トランペットのきれいな音色を響かせると、場内からは惜しみない拍手が送られた。演奏を振り返り、「とても緊張しました。（自己採点は）頑張った点を加味して１００点です！」と笑顔。マツダスタジアムの雰囲気も「最高でした！」と感無量の様子だった。２０１１年から約１０年間、ロックバンドくるりに在籍。そこでボーカル・岸田繁さ