旧統一教会の韓鶴子総裁が、韓国の特別検察官による3度目の出頭要請を拒否しました。検察が拘束令状を請求する可能性も浮上しています。韓国メディアによりますと、韓鶴子総裁を巡っては、教団の元幹部が尹錫悦前大統領の妻・金建希被告に金品を贈り教団への政府支援を求めた事件などに関与した疑いがもたれています。捜査を進める特別検察官は韓総裁に対し15日に出頭するよう求めましたが、韓総裁側は「健康上の理由」で出頭しな