秋のワードローブをアップデートするなら、トレンド感も着回し力も兼ね備えた「淡色トップス」が狙い目。今季も【しまむら】から、大人女性が思わず手に取りたくなる優秀アイテムが続々登場。合わせるボトムス次第でキレイめにもカジュアルにも寄せられるから、デイリーコーデに大活躍すること間違いなしかも。今回はしまむらマニア@hiro77andさんがゲットした、注目の淡色トップスをご紹介します！