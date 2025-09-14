男子66キロ級で優勝した作本迅＝埼玉県上尾市柔道の全日本ジュニア体重別選手権最終日は14日、埼玉県上尾市のリプロ武道館で男子7階級が行われ、60キロ級は佐藤星衣（明大）、66キロ級は作本迅（天理大）、73キロ級は高橋叶（明大）、81キロ級は山科啓容（山梨学院大）、90キロ級は三崎大和（日大）、100キロ級は竹下智哉（福岡大大濠高）、100キロ超級は時田開仁（愛知・大成高）がいずれも初優勝した。