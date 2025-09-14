将棋の第79回全日本アマチュア名人戦の決勝戦で、岩手代表の高橋海渡さん（左）を破り優勝した北海道代表の横山大樹さん＝14日、東京都港区将棋の第79回全日本アマチュア名人戦全国大会最終日は14日、東京都港区のチサンホテル浜松町で決勝トーナメント1回戦から決勝を行い、横山大樹さん（北海道）が2大会ぶり5度目の優勝を飾った。5度の優勝は並んでいた早咲誠和さん（大分）を抜く最多記録。横山さんは決勝トーナメント1回