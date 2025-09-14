◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年9月14日横浜）巨人の丸佳浩外野手（36）が14日のDeNA戦（横浜）で2回に今季16本目の二塁打を放ち、史上48人目の通算350二塁打を達成した。「1番・左翼」に入って先発出場。2回の第2打席で相手先発右腕・藤浪晋太郎から中堅フェンス直撃の適時二塁打を放った。丸は広島時代の2011年4月21日に行われた横浜戦（横浜）で清水直行から初の二塁打をマークしている。▼丸平内が目の前で難