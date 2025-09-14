【ハノイ＝竹内駿平】国際刑事裁判所（ＩＣＣ、オランダ・ハーグ）は、今月２３日に予定されていたフィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ前大統領（８０）の裁判手続きを延期した。次回日程は未定。弁護側はドゥテルテ氏に認知機能障害があるとして、裁判の無期限延期を求めていた。ドゥテルテ氏は今年３月、比南部ダバオ市長や比大統領を務めた２０１１〜１９年、麻薬撲滅対策の一環で民間人を広範に攻撃した「人道に対する罪」の