「大渦大賞・Ｇ１」（１４日、鳴門）良機７３号機を手にする入海馨（２９）＝岡山・１１６期・Ａ１＝は２日目５Ｒで２着。「変わらず伸び寄り。道中も伸びているし、エンジンは悪くない」と相棒の良さには手応えを感じている。ターン回りにはまだ課題を残す様子だが「エンジンはいいので、しっかり反応してくれると思う。いろいろと試してみます」と、エンジンを信頼して上積みへ調整を続ける構えだ。３日目は１号艇の出番も