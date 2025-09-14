【MLB】ジャイアンツ 7ー13 ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）【映像】大谷、138m特大弾直後に手を叩き“感情露わ”ドジャースの大谷翔平投手がジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で反撃ののろしとなるソロ本塁打を放った際に珍しく感情を露わにする一幕があった。大谷は1ー4と追いかける展開で迎えた3回の第2打席、ジャイアンツ先発のウェブ投手と対戦。通算の対戦成績でも大谷が有利とさ