来月4日投開票の自民党総裁選をめぐり、林官房長官があさって（16日）出馬の意向を表明することが分かりました。自身が掲げる政策などを表明する正式な出馬会見は、別途実施する方向で調整しているということです。自民党総裁選にはこれまでに茂木前幹事長と小林元経済安全保障担当大臣が出馬する意向を表明しているほか、高市前経済安全保障担当大臣と小泉農林水産大臣が出馬する意向を固めています。