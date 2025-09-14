プレミアリーグで“ロングスロー”が再び脚光を浴びている。BBCによれば、今季は1試合あたり平均3回のロングスローがペナルティエリア内に放り込まれており、これは過去2シーズンの倍にあたるという。ロングスローといえば、2008年にストーク・シティがロリー・デラップの強肩を武器に混乱を引き起こした戦術が有名だが、今ではトップクラブも積極的に活用している。特にブレントフォードはその筆頭で、14日に行われたチェルシー戦